В Севастополе второй раз за день приостановили движение морского транспорта

В Севастополе второй раз за день приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Причины остановки не называются. Первый перерыв продолжался менее часа.

Ранее, утром 9 сентября, в 09:02 мск в Telegram-канале о ситуации на переправе было опубликовано сообщение о приостановке движения на Крымском мосту. Об открытии проезда заявили в 09:41. В указанный промежуток времени в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае объявлялась тревога.

Анна Гречко