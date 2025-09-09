В Севастополе второй раз за день приостановили движение морского транспорта
В Севастополе второй раз за день приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Причины остановки не называются. Первый перерыв продолжался менее часа.
Ранее, утром 9 сентября, в 09:02 мск в Telegram-канале о ситуации на переправе было опубликовано сообщение о приостановке движения на Крымском мосту. Об открытии проезда заявили в 09:41. В указанный промежуток времени в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае объявлялась тревога.