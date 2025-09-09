В Челябинске снова перенесли сроки открытия платных парковок

Администрация Челябинска 8 сентября объявила аукцион на поставку программно-аппаратных комплексов для фиксации нарушений на территории будущего платного парковочного пространства. Еще в феврале этого года городская дума анонсировала запуск первых платных парковок «до августа», но этого не произошло.

По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет 5,7 млн руб. Мэрия ищет поставщиков четырех комплексов, включающих специальные технические средства, имеющие функции фото-, киносъемки и видеозаписи, работающие в автоматическом режиме и позволяющие фиксировать нарушения «в области благоустройства и платного парковочного пространства». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 сентября. Итоги подведут 18 сентября.

Это не первая попытка найти поставщика оборудования для создания платных парковок в Челябинске в этом году. В июле администрация объявила закупку трех комплексов фиксации нарушений по цене 4,9 млн руб. Конкурс приостановило Челябинское УФАС России из-за жалобы ООО «Городские технологии» (Москва). В результате аукцион отменили.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале 2025 года заместитель главы Челябинска Андрей Ксензов на рабочей встрече в городской думе сообщил, что до августа планируется завершить первый этап создания платного парковочного пространства, включающий организацию 1,5 тыс. машиномест. Первые подобные стоянки намеревались открыть на проспекте Ленина, улицах Цвиллинга, Тимирязева, Васенко, Пушкина, Карла Либкнехта, Елькина, Сони Кривой, а также на Театральной и Привокзальной площадях.

Уже много лет мэрия Челябинска собирается открыть платные парковки. В 2018 году было заключено концессионное соглашение с ООО «Администратор челябинского парковочного пространства» на 14 лет. Предполагаемый объем инвестиций оценивался в 350 млн руб. Тогда планировалось за три года организовать 8 тыс. машиномест. Однако в июле 2019 года было решено расторгнуть договор по обоюдному согласию из-за невыполнения компанией обязательств. В 2020 году гордума утвердила порядок создания и использования платных парковок. В 2021-м появилась схема для создания 842 машиномест на 11 улицах в центре города. В начале 2022 года утвердили еще один план на 302 места, однако в конце того же года запуск проекта снова отложили.