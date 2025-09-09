Песков: атака БПЛА на Сочи не повлияла на график Владимира Путина

Ночная атака беспилотников на Сочи не сказалась на графике президента России Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«График президента неизменен. Он реализуется по плану», — отметил представитель Кремля. Накануне Путин подключился к онлайн-саммиту БРИКС из Сочи.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 9 сентября были сбиты 15 украинских БПЛА над акваторией Черного моря и два — над Краснодарским краем. Аэропорт Сочи временно приостанавливал прием и выпуск воздушных судов, работа возобновлена в штатном режиме.

Анна Гречко