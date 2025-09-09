В Челябинске ограничат движение по Университетской набережной

На участке дороги по улице Университетская набережная в Челябинске временно ограничат движение на полосе, ведущей в сторону центра города. Там будут проводить работы на инженерных сетях, сообщает пресс-служба администрации.

Движение закроют 10 сентября в 23:00 и откроют 16 сентября в 23:00. Ремонт сетей запланирован на участке в районе дома №40А по Университетской набережной.

Для проезда в сторону центра транспорт направят на встречную полосу.