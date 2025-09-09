На строительство двух котельных в поселке Углеродском выделили более 50 млн рублей
В поселке Углеродском Ростовской области к новому отопительному сезону запустят две новые котельные. На их строительство выделили более 50 млн руб., сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Фото: Правительство Ростовской области
Мощность котельных — по 2,32 МВт каждая. На объектах уже установили сами котельные, дымовые трубы и резервные источники питания.
Сейчас их подключают к системе электроснабжения, после чего начнут пуско-наладочные работы.