На Дону задержали группу похитителей домашнего скота

В Ростовской области правоохранители задержали группу местных жителей, которых подозревают в краже домашнего скота. Возбуждено уголовное дело по ч. 3,4 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщает пресс-служба донского управления МВД России.

Установлено, что в группу входили пять местных жителей в возрасте от 28 до 40 лет. Предварительно, преступления совершались на территориях Милютинского, Цимлянского, Белокалитвинского и Зерноградского районов Ростовской области, а также Ставропольского края. Жителей области подозревают в том, что они похищали коров и быков с пастбищ и хозяйственных дворов, преимущественно в ночное время, после чего сдавали скот перекупщикам. Общую сумму ущерба оценили в более чем 3 млн руб.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли автомобили ВАЗ-2115 и «Газель», мобильные телефоны, а также десять единиц скота.

Полицейские также задержали двух жителей Пролетарского района Ростовской области, которые, по версии полицейских, являются скупщиками краденых животных.

Константин Соловьев