Власти предложили разбивать парки на месте сгоревших домов в центре Ростова

На месте сгоревших домов в центре Ростова-на-Дону могут разбивать парки и детские площадки вместо многоквартирных жилых домов. О такой инициативе в своем Telegram-канале сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

По словам чиновницы, в историческом центре старые дома гибнут в «подозрительных пожарах». Госпожа Абрамченко отмечает, что проблема наблюдается во многих регионах.

«Если дом сгорел или его снесли, то на его месте на 10, 20, а то и 30 лет разбивают парк или детскую площадку. Никаких новостроек, никаких бизнес-центров. Потом уже местные жители сами решат: оставить зеленый оазис или застроить его очередным многоквартирником», — написала Виктория Абрамченко.

Константин Соловьев