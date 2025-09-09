В Новороссийске площадь пожара на полигоне ТКО сократили до 700 «квадратов»
Площадь пожара на мусорном полигоне на горе Щелба в Новороссийске сократилась до 700 кв. м. Локализованный участок продолжают тушить: территорию отсыпают грунтом и проливают водой, сообщает оперативный штаб Кубани.
Фото: Telegram-канал Александра Гаврикова
К 12:00 отсыпано 4,9 тыс. куб. м грунта. В работах задействованы 16 единиц спецтехники — автоцистерны, водовозки, самосвалы, бульдозеры и экскаватор.
Сообщение о пожаре поступило утром 6 сентября. Для тушения возгорания привлекли муниципальные и региональные службы.
Полигон подлежит реконструкции. До конца 2025 года на эти цели планируется направить 1,2 млрд руб., работы начались в мае.