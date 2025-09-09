В Шахтах возбудили дело по факту мошенничества при ремонте стадиона «Шахтер»

В городе Шахты правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) после проверки исполнения муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подрядчик завысил объем выполненных работ при ремонте стадиона детской спортивной школы. Ущерб бюджету оценили в свыше 900 тыс. руб.

Источник в правоохранительных органах подтвердил «Ъ-Ростов», что уголовное дело было возбуждено после проверки проведенной работы ООО ГК «Альянс» на стадионе «Шахтер». Ранее «Ъ-Ростов» писал, что стадион закрыли на реконструкцию в 2006 году. Компания взяла на себя обязательства выполнить работы к ноябрю 2022 года, но дважды переносила сроки. Последние названые сроки – весна 2026 года.

Константин Соловьев