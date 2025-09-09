Стройпредприятия Кубани за полгода перечислили 46,8 млрд рублей налогов

Строительные предприятия Краснодарского края в январе–июле 2025 года перечислили в консолидированный бюджет региона 46,8 млрд руб., что на 20,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Business FM Краснодар со ссылкой на краевое УФНС.

По данным ведомства, налоговые поступления от компаний, работающих в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, за семь месяцев составили 16,9 млрд руб., показав рост на 8,33% год к году.

Вячеслав Рыжков