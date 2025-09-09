Поддержка работников культуры на Кубани за 10 лет выросла в 180 раз

За последнее десятилетие финансирование работников сферы культуры в Краснодарском крае увеличилось в 180 раз. Об этом сообщил ректор Краснодарского государственного института культуры, руководитель региональной экспертной группы Агентства стратегических инициатив по креативным индустриям Сергей Зенгин в интервью «Кубань 24».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отрасли работают 30 тыс. человек в 2,5 тыс. учреждений. За последние пять лет в регионе отремонтировали 320 объектов культуры.

Господин Зенгин также отметил, что в Краснодарский край все чаще приезжают кинокомпании для съемок фильмов. По его словам, регион компенсирует до 30% затрат на производство, что делает край привлекательным для киноиндустрии и способствует развитию внутреннего туризма.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае по итогам второго конкурса грантов губернатора в 2025 году 121 некоммерческая организация получит финансирование на реализацию социальных инициатив. На мероприятии были представлены сотни проектов от НКО по различным направлениям: соцподдержка, образование, культура, спорт и патриотическое воспитание.

Анна Гречко