Нуну Эшпириту Санту покинул пост главного тренера «Ноттингем Форест»

Португалец Нуну Эшпириту Санту отправлен в отставку с поста главного тренера английского футбольного клуба «Ноттингем Форест». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Фото: David Klein / Reuters Фото: David Klein / Reuters

В июне тренер продлил контракт с «Ноттингемом» до 2028 года. В минувшем сезоне Нуну Эшпириту Санту впервые за 29 лет вывел команду в еврокубковый турнир. Клуб занял седьмое место в чемпионате Англии и квалифицировался в Лигу конференций. Однако в следующем сезоне «Ноттингем» выступит в Лиге Европы — более престижном еврокубковом турнире. Команда займет место английского «Кристал Пэлас», который был отстранен в связи с нарушением правил владения несколькими клубами.

В августе Нуну Эшпириту Санту заявил в интервью BBC, что у него испортились отношения с владельцем «Ноттингема» Эвангелосом Маринакисом. Также португальский специалист отмечал, что «беспокоится о том, куда движется клуб». По информации The Guardian, на пост главного тренера «Ноттингема» будет назначен австралиец Анге Постекоглу, который в прошлом сезоне привел лондонский «Тоттенхем» к победе в Лиге Европы.

Помимо «Ноттингема» Эшпириту Санту возглавлял португальские «Риу Аве» и «Порту», испанскую «Валенсию», английские «Вулвергемптон» и «Тоттенхем» и саудовский «Аль-Иттихад».

Таисия Орлова