В Кусинском районе отопительный сезон начнется 11 сентября

Глава Кусинского района Юрий Лысяков подписал постановление о начале отопительного сезона с 11 сентября. Сначала тепло появится в социальных учреждениях, а затем в многоквартирных домах. Об этом Юрий Лысяков сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Чтобы вновь начать отопительный сезон одними из первых в Челябинской области, была проведена большая подготовительная работа, ремонты и профилактические мероприятия. Вместе с тем, долги жителей за оказанные услуги сегодня составляют более 47 млн руб.»,— отметил глава Кусинского района.

О начале отопительного сезона также сообщила администрация Копейска. Тепло в социальные учреждения поступит с 22 сентября, а в жилые помещения — с 29 сентября.

Ольга Воробьева