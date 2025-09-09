В Кусинском районе отопительный сезон начнется 11 сентября
Глава Кусинского района Юрий Лысяков подписал постановление о начале отопительного сезона с 11 сентября. Сначала тепло появится в социальных учреждениях, а затем в многоквартирных домах. Об этом Юрий Лысяков сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Чтобы вновь начать отопительный сезон одними из первых в Челябинской области, была проведена большая подготовительная работа, ремонты и профилактические мероприятия. Вместе с тем, долги жителей за оказанные услуги сегодня составляют более 47 млн руб.»,— отметил глава Кусинского района.
О начале отопительного сезона также сообщила администрация Копейска. Тепло в социальные учреждения поступит с 22 сентября, а в жилые помещения — с 29 сентября.