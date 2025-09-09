В Марий Эл УФАС оштрафовал на 450 тыс. руб. АО «Т-банк» за нарушение статей закона «О рекламе». Об этом сообщила пресс-служба УФАС России по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл «Т-банк» оштрафовали на 450 тысяч рублей за незаконную рекламу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ В Марий Эл «Т-банк» оштрафовали на 450 тысяч рублей за незаконную рекламу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии антимонопольной службы, банк, прорекламировав вклады в эфире Like-FM, разместил только привлекательную информацию, не сообщив о других важных условиях. Организация нарушила 5-ю и 28-ю статьи закона о рекламе, обязующих давать информацию о всех условиях, которые влияют на конечные траты потребителя.

«В спорной рекламе была дана только привлекательная информация о ставке в 21% годовых на 2 месяца от 50 000 руб. Иных условий в рекламе нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее Марийское УФАС вынесло «Т-банку» предписание об исправлении недостоверной информации.

Марк Халитов