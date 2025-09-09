В Ессентуках 61-летняя женщина скончалась после наезда «Газели» на переходе
В Ессентуках сегодня утром, 9 сентября, на улице Суворовское шоссе произошло ДТП с участием «Газели» и пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю
По предварительной информации, 67-летний водитель не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате 61-летнюю местную жительницу с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы города, где впоследствии она скончалась.
Водитель, житель Ессентуков, за последние два года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, на момент автоаварии был трезв. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.