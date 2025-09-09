Два казанца предстанут перед судом за обещание смягчить наказание осужденному

Двое казанцев обвиняются в мошенничестве за обещание женщине за деньги смягчить наказание осужденному сыну. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

По версии следствия, двое мужчин 35 и 27 лет пообещали женщине, что за 320 тыс. руб. смягчат наказание в виде лишения свободы для ее сына. Они также обвиняются в хищении у жительницы Казани еще 65 тыс. руб. По итогу потерпевшая лишилась 385 тыс. руб.

Двое граждан обвиняются по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, организованное группой лиц). Фигуранты частично возместили причиненный ущерб. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Марк Халитов