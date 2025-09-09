Глава СКР хочет знать, почему в Пензе нарушаются права многодетных семей

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сведениям о нарушении прав многодетных семей в Пензе. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным СМИ и соцсетей, ранее льготную категорию граждан обеспечили неблагоустроенными земельными участками в микрорайоне «Ласточкино гнездо - 2» Пензы. Там нет подъездных дорог, уличного освещения и системы водоснабжения. Граждане неоднократно обращались по этой проблеме в различные инстанции, но безрезультатно.

Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту организовали процессуальную проверку. По поручению господина Бастрыкина начальник пензенского следственного управления Владимир Игнатенков доложит о промежуточных результатах проверки и о принятом по итогам решении. Глава СК РФ поставил исполнение поручения и ход проверочных мероприятий на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов