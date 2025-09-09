Суд на 90 дней ограничил работу газовой сети копейской агрофирмы «Плант»

Копейский городской суд принял решение о приостановке работы газовых сетей агрофирмы «Плант» на 90 дней. Причиной стали нарушения эксплуатации, которые выявили инспекторы Уральского управления Ростехнадзора, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сеть газопотребления агрофирмы является опасным производственным объектом третьего класса. Инспекторы в ходе проверки выявили, что ее эксплуатировали без лицензии, а сам директор агрофирмы не прошел аттестацию в области промышленной безопасности.

Вскоре после проверки в отношении сельскохозяйственного предприятия возбудили административное дело по ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).

Ольга Воробьева