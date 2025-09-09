На каслинском производстве древесного угля приостановили работу печей

Сотрудники Каслинского городского отделения управления ФССП России по Челябинской области проконтролировали остановку трех углевыжигательных печей на местном производстве древесного угля. Такие обеспечительные меры принял суд до момента устранения нарушений, выявленных на площадке, сообщает пресс-служба ведомства.

О несоблюдении санитарного и природоохранного законодательства стало известно после проверки прокуратуры. Выяснилось, что у компании нет журналов записи прогнозов о наступлении неблагоприятных метеорологических условий, мероприятия по уменьшению выбросов в такие периоды не разработаны. Кроме того, не заключены договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а у руководства и специалистов организации отсутствует подготовка в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Сотрудники надзорного ведомства решили, что деятельность по производству древесного угля на этом участке может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Прокуратура подала иск об обязательстве предприятия устранить нарушения. До этого времени, как посчитало ведомство, деятельность компании необходимо приостановить. Суд согласился с этим выводом. Приставы, контролировавшие исполнение решения суда, продолжат проверки.

Виталина Ярховска