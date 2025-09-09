Глава СКР поручил ускорить уголовное дело по отлову бродячих собак в Астрахани

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу о ненадлежащей организации отлова бродячих собак в Астрахани. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным СМИ, долгое время на территории Трусовского района обитает большое количество бездомных собак, которые регулярно нападают на граждан. Астраханцы неоднократно обращались по этой проблеме в компетентные органы, но безрезультатно.

Господин Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Начальнику астраханского следственного управления Ибрагиму Могушкову предстоит ускорить расследование уголовного дела и доложить о его результатах. Глава СК РФ поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов