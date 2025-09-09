Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Проход на матч «Черноморца» против «Чайки» сделают бесплатным

В честь празднования Дня основания Новороссийска вход на ближайший домашний матч футбольного клуба «Черноморец» будет бесплатным для всех желающих. Об этом сообщили на аппаратном совещании города.

Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

15 сентября в 19:00 на стадионе «Центральный» «Черноморец» сыграет против ФК «Чайка». Глава города Андрей Кравченко решил подарить болельщикам бесплатный проход на матч в честь Дня основания Новороссийска.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что новороссийский «Черноморец» одержал первую победу в сезоне, победив «Уфу» со счетом 3:2.

Саркис Айвазян

