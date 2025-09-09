В Шахтах полицейские установили участников самосуда над подростками

В городе Шахты полицейские установили участников конфликта между подростками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», причиной происшествия могло стать то, что подростки распивали алкоголь на могиле участника СВО. В итоге словесный конфликт перерос в потасовку. Участниками конфликта оказались двое учеников местной школы 13 и 14 лет.

«Для проведения профилактической работы с несовершеннолетними и их законными представителями в школу незамедлительно направлены заместитель начальника УОДУУПиПДН ГУ МВД России по Ростовской области, а также представитель органов внутренних дел и прокуратуры города»,— сообщают правоохранители.

Константин Соловьев