В Новороссийске действуют около 3 тысяч разрешений на перевозку пассажиров

В Новороссийске действуют около 3 тыс. разрешений на пассажирские перевозки, что выводит город на третье место в крае по этому показателю. Об этом на аппаратном совещании рассказал заместитель главы города по транспорту Аркадий Павлов.

С начала 2025 года проведено 71 рейдовое мероприятие, в ходе которых выявлено 73 нелегальных водителя. По итогам проверок составлено 146 административных протоколов, 37 автомобилей были задержаны и помещены на штрафстоянку.

Благодаря системной работе, на данный момент легальную деятельность осуществляют 170 юридических лиц и ИП, а также 2,6 тыс. самозанятых водителей. Министерством транспорта Кубани в этом году уже выдано 811 новых разрешений.

Особое внимание уделяется борьбе с навязыванием услуг. Павлов предупредил, что за принуждение к поездке в такси против воли пассажира предусмотрен штраф в размере 5 тыс. руб.