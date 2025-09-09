«Ъ-Ростов» открыл прием заявок на бизнес-премию «Твердые Знаки-2025»

20 августа стартовал прием заявок на региональную бизнес-премию «Твердые Знаки-2025», организатором которой выступает деловое издание «Коммерсантъ — Ростов-на-Дону» («Ъ-Ростов»). Заявки принимаются до 18 ноября. Награждение лауреатов состоится в южной столице 3 декабря.



К участию в премии «Твердые Знаки-2025» приглашаются представители малого, среднего и крупного бизнеса региона. Территория — Ростовская область. Цель — выявить и наградить коммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Дона, которые реализовали наиболее эффективные бизнес-проекты и проявили лидерство в своих отраслях в период с августа 2024 года по август 2025-го.

Есть пять аргументов в пользу региональной бизнес-премии «Твердые Знаки-2025». Первый аргумент — это значимая награда в области бизнеса. Объективное признание заслуг предприятий Ростовской области, достигших наибольших успехов в своем деле. Второй аргумент — ведущая региональная бизнес-площадка. «Ъ-Ростов» — наиболее цитируемая региональная площадка, которая более 20 лет описывает бизнес и экономику региона. Третий — усиление рыночных позиций. Для регионального бизнеса участие в премии — это возможность продемонстрировать свои продукты и представить перспективные идеи. Эксперты премии внимательно изучат каждый из представленных проектов. Четвертый — эффективный маркетинговый ресурс. Организаторы премии гарантируют, что расскажут не только о лауреатах и партнерах, но и о каждом участнике, приславшем заявку на участие. Пятый аргумент — правильное место для деловых контактов. Торжественная церемония награждения победителей премии состоится в неформальной, дружественной атмосфере. Это позволит укрепить существующие деловые связи и установить новые.

Премия бесплатна для всех номинантов и проводится на конкурсной основе. Экспертный совет голосованием выберет победителей в каждой из 10 номинаций. Лауреаты премии получат памятные награды и дипломы, а также право использования логотипа премии в своих рекламных и информационных материалах.

Участие в премии предполагает прохождение нескольких этапов. Первый, сбор заявок, уже начался и продлится до 18 ноября 2025 года. Далее состоится отбор заявок: на этом этапе организаторы проверяют, соответствует ли бизнес-проект условиям номинации, в которой он участвует, а подавшая заявку организация — условиям участия в премии. Следующим станет формирование шорт-листа: экспертный совет премии «Твердые Знаки» путем голосования определит финалистов и победителей. После этого состоится объявление лауреатов премии: проекты, которые займут в рейтинге первые три места (по результатам голосования Экспертного совета), станут финалистами премии в каждой номинации. Финальный этап — награждение: торжественное чествование лауреатов премии состоится 3 декабря 2025 года в Ростове-на-Дону. Сбор гостей — в 17.00. Начало торжественной части — в 18.00.

«Главное условие — прислать нам вовремя заявку и рассказать в заявке о своем проекте, запущенном или уже реализованном в регионе. Имена победителей узнаем 3 декабря», — резюмируют представители оргкомитета премии «Твердые Знаки-2025».

Подробнее можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

