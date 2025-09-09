На Ворошиловском мосту восстановили наружное освещение

На Ворошиловском мосту в Ростове-на-Дону восстановили наружное освещение. Работы выполнили и на прилегающих магистралях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Специалисты отремонтировали более трех километров линий на участках от улицы Станиславского до Ворошиловского моста и от моста по Восточному шоссе до «Мегамага».

На отрезках заменили поврежденные кабельные линии, четыре пункта питания и управления, более 200 неисправных светильников и более 300 автоматических выключателей.

Мария Хоперская