К реконструкции Троицкого водопровода в Новороссийске приступят в ноябре

Первый этап, проект которого был готов еще в декабре 2024 года, уже обеспечен муниципальным контрактом, заключенным 25 июля 2025 года. Подрядчик должен приступить к работам в ноябре 2025-го и завершить их к февралю 2026 года. В настоящее время рассматривается возможность начать строительство раньше запланированного срока, сообщил на аппаратном совещании глава МКУ «Управление строительства» Роман Карагодин.

Реконструкции подлежит 400-метровый отрезок магистрали от Кутузовского кольца до стелы Восточного района. Работы будут проводиться поэтапно: сначала будет остановлена и выведена из эксплуатации старая линия, затем построена и врезана новая сеть.

Параллельно ведутся проектно-изыскательские работы по второму участку на улице Магистральной. Проектирование этого сегмента планируется завершить во втором квартале 2026 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что прокуратура Краснодарского края поставила на контроль строительство новой ветки Троицкого группового водопровода от Новороссийска до Кабардинки, возводимой в рамках госпрограммы региона. Сейчас объект находится на завершающем этапе — его готовность составляет 93%.