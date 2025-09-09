Семье погибшего в результате атаки БПЛА в Сочи жителя Липецка выплатят полмиллиона

Мониторинговая группа по поручению главы Сочи Андрея Прошунина завершила обследование территории Адлерского района, пострадавшей в результате атаки беспилотников в ночь на 9 сентября. Об этом сообщил сам мэр в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Семье погибшего уроженца Липецка выделят 500 тыс. руб. из средств благотворительного фонда. Власти также определили порядок оказания помощи жителям домов, чьи строения пострадали. По предварительным данным, осколками повреждены фасады семи домов и несколько автомобилей, ликвидация последствий уже началась.

Фрагменты дрона задели и мемориал фронтовику Сергею Троепольскому, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн. В администрации города пообещали восстановить памятник.

Вячеслав Рыжков