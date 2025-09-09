СКР расследует гибель мужчины в Адлере после атаки БПЛА

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников в Адлерском районе Сочи, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ

По данным СКР, осколки беспилотного летательного аппарата попали в автомобиль, где находился погибший. В Сочи в результате атаки также повреждены шесть частных домов. Расследование ведется в рамках уголовных дел о преступлениях вооруженных формирований Украины.

Следком уточнил, что работа ведется и по другим регионам: в Донецкой Народной Республике в ходе массированной атаки погибли два человека, 16 получили ранения; в Белгородской области пострадал мужчина в селе Новая Таволжанка; в Луганской Народной Республике в городе Попасная ранен мирный житель. Ведомство намерено установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к атакам.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 9 сентября сбили 15 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и два — над Краснодарским краем.

Аэропорт Сочи в ночь на 9 сентября приостанавливал прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА, однако работа авиагавани возобновилась в штатном режиме.

Анна Гречко