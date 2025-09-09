Из Ростовской области в Китай отправили 25 тонн субпродуктов птицы
Из Ростовской области в Китай с 1 по 5 сентября отправили 25 т субпродуктов птицы. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Экспортируемая продукция прошла все сопутствующие проверки и является полностью безопасной. Ее качество подтвердилось в рамках лабораторных исследований.
В части законности происхождения нарушений также не выявили. Разрешение на вывоз Россельхознадзор выдал через автоматизированную систему «Аргус».