Из Ростовской области в Китай отправили 25 тонн субпродуктов птицы

Из Ростовской области в Китай с 1 по 5 сентября отправили 25 т субпродуктов птицы. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экспортируемая продукция прошла все сопутствующие проверки и является полностью безопасной. Ее качество подтвердилось в рамках лабораторных исследований.

В части законности происхождения нарушений также не выявили. Разрешение на вывоз Россельхознадзор выдал через автоматизированную систему «Аргус».

Мария Хоперская