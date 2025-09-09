В Чувашии в 2025 году по «Пушкинской карте» купили билеты на сумму 80 млн рублей
Жители Чувашии за 2025 год купили билеты на сумму 80 млн руб. по «Пушкинской карте». Об этом сообщила пресс-служба Минкульта республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
За семь месяцев этого года по карте куплено более 180 тыс. билетов. Глава региона Олег Николаев заявил, что Чувашия стала лидером в Приволжском федеральном округе по реализации программы «Пушкинская карта». Республика занимает первое место по доле действующих карт и второе место по доле активных карт. В программе участвуют 99 учреждений культуры, включая частные.
«Пушкинская карта» — проект Минкульта и Минцифр России. В 2025 году он вошел в нацпроект «Семья». Пушкинская карта позволяет молодежи возрастом от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, кинозалы, музеи и другие культурные мероприятия за счет федерального бюджета. Номинал карты в 2025 году — 5 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что в Татарстане за пять месяцев 2025 года «Пушкинской картой» оплатили билеты на сумму 227 млн руб.