Жители Чувашии за 2025 год купили билеты на сумму 80 млн руб. по «Пушкинской карте». Об этом сообщила пресс-служба Минкульта республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии в 2025 году по «Пушкинской карте» купили билеты на сумму 80 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За семь месяцев этого года по карте куплено более 180 тыс. билетов. Глава региона Олег Николаев заявил, что Чувашия стала лидером в Приволжском федеральном округе по реализации программы «Пушкинская карта». Республика занимает первое место по доле действующих карт и второе место по доле активных карт. В программе участвуют 99 учреждений культуры, включая частные.

«Пушкинская карта» — проект Минкульта и Минцифр России. В 2025 году он вошел в нацпроект «Семья». Пушкинская карта позволяет молодежи возрастом от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, кинозалы, музеи и другие культурные мероприятия за счет федерального бюджета. Номинал карты в 2025 году — 5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за пять месяцев 2025 года «Пушкинской картой» оплатили билеты на сумму 227 млн руб.

Марк Халитов