Жительницу Октябрьского района оштрафовали за незаконный оборот сигарет

Октябрьский районный суд признал виновной местную предпринимательницу в приобретении и хранении немаркированных табачных изделий (ч. 5, п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Ее оштрафовали на 450 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что жительница района купила в Челябинске 10,6 тыс. пачек немаркированных сигарет за 1,3 млн руб. Она перевезла табак на личной машине в село Октябрьское, где хранила в своем доме и магазине. Незаконную продукцию изъяли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону, вскоре ее уничтожат. У предпринимательницы конфисковали в доход государства использовавшийся при совершении преступления автомобиль BMW X7 2020 года выпуска.

Виталина Ярховска