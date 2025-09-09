За день на Дону в отношении таксистов составили 12 административных протоколов

В Ростове-на-Дону 8 сентября с 09:00 до 12:00 проводился рейд по выявлению нарушений в области безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В рамках рейда проверили 18 автомобилей такси с символикой агрегаторов. Всего составили 12 административных протоколов, по два — за управление такси без путевого листа (ч.2 ст.12.3 КоАП РФ) и отсутствие диагностической карты (ч.1.1 ст.12.5 КоАП РФ). Дополнительно выявили отсутствие медосмотра водителя (ч.2 ст.12.31.1 КоАП РФ), отсутствие предрейсового контроля техсостояния автомобиля (ч.3 ст.12.31.1 КоАП РФ) и отсутствие цветографической схемы/опознавательного фонаря такси (ч.3 ст.11.14.1 КоАП РФ).

В отношении юрлиц два административных дела возбудили в связи с выпуском на линию транспорта без техосмотра (ч.1 ст.12.31 КоАП РФ). В ходе рейда также установили два факта перевозки пассажиров без договора обязательного страхования ответственности перевозчика (нарушение п.п.2 ч.1 ст.8 ФЗ №580-ФЗ). Также за отсутствие ГЛОНАСС в отношении водителя автобуса составили административный материал по (ч.3 ст.14.1.2 КоАП РФ).

Мария Хоперская