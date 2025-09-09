СКА пострадал из-за неприличного жеста

СКА проиграл второй матч в чемпионате КХЛ. На этот раз армейцы уступили в Нижнем Новгороде местному «Торпедо», пропустив решающую шайбу в овертайме. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Пока новому тренеру СКА Игорю Ларионову не удается показать зрителям команду, которая будет претендовать в этом сезоне на что-то серьезное. Но он говорит, что скоро все изменится.

Фото: ХК СКА Единственное, за что можно похвалить СКА — это за то, что он не бросил сопротивляться в Нижнем Новгороде

Армейцы играли в городе, где до этого три года работал Игорь Ларионов, возглавляя «Торпедо». В итоге с ним прервали контракт, потому что местная команда сначала прогрессировала, а потом стала топтаться на месте. На СКА у нижегородцев была особый настрой — как это всегда бывает, когда приходится играть против бывшего тренера. И в самоотдаче и движении торпедовцы армейцам точно не уступили.

Раньше бы к этой мотивации соперника можно было добавить то, что СКА — «большой» клуб, за него играют звездные хоккеисты. Сейчас про армейцев так не скажешь. Все звезды покинули команду в межсезонье. Кубок Гагарина она выигрывала в далеком 2017 году. Насчет финансового богатства — тоже вопросы: клуб поменял «СКА Арену» на Ледовый дворец из-за скопившихся долгов, как говорят инсайдеры. И мотивировал такой переезд тем, что у стадиона на проспекте Гагарина — «низкая транспортная доступность», хотя ставил там рекорды посещаемости.

Клуб «Шанхай Дрэгонс», прописавшийся в Петербурге с этого сезона, легко преодолел эту проблему, организовав для поклонников хоккея (для «болельщиков» — не скажешь, потому что неизвестно, есть ли они у «Шанхая» в Петербурге и в каком количестве; на вчерашней игре против «Адмирала», которую «драконы» проиграли 3:4 в серии буллитов, присутствовало 4,5 тыс. зрителей) бесплатные шаттлы от метро «Московская» и обратно (станция «Парк Победы», ближайшая к «СКА Арене», сейчас на ремонте). Завоевывать авторитет армейцы сейчас могут только своей игрой. Но она пока не очень получается.

Единственное, за что можно похвалить СКА,— это за то, что он не бросил сопротивляться в Нижнем Новгороде: хозяева дважды вели в счете, гости дважды отыгрывались (голы записали на свой счет форварды Николай Голдобин и Сергей Плотников). Не смогли сделать этого только в овертайме, когда тройка игроков СКА (игра в дополнительное время идет в формате «три на три») рассыпалась и дала нападающему «Торпедо» Егору Виноградову спокойно проехать к воротам и поразить дальний угол. После этого игра была завершена.

Видно, что у СКА еще не отработаны взаимодействия ни в обороне, ни в атаке. Видно, что форварды еще не отточили завершающие броски. Сказалась на сыгранности потеря из-за травм в товарищеской игре межсезонья двух защитников: Андрея Педана и Никиты Зайцева. Накануне сезона состав СКА пополнили пятеро североамериканских легионеров, но один из них, американский нападающий Рокко Гримальди, как сказал Ларионов, «еще не в игре»: его жена ждет двойню с маленьким ребенком на руках. А другой иностранец, канадский форвард Джозеф Бландизи, приехав в Россию несколько дней назад, отличился со знаком минус в первой же игре: показал скамейке «Торпедо» неприличный жест, засунув руку за щеку, и был удален до конца матча. Игорь Ларионов, как мог, отговаривал арбитров от этого решения, объясняя, что игрок еще не разобрался, что можно и что нельзя в России, но те справедливо выписали Бландизи «матч-штраф». Самого поступка Бландизи главный тренер СКА, как он сказал, не видел.

Пока состав СКА только формируется, как и сама игра. Игорь Ларионов говорит, что команда движется в правильном направлении, более того — он ей гордится, а скоро все будет получаться на льду гораздо лучше. В следующем матче боеспособность СКА проверит челябинский «Трактор» — финалист Кубка Гагарина прошлого сезона. С ним армейцы встретятся в Ледовом дворце 11 сентября. Именно этот дворец главный тренер СКА просит считать «домом» команды, говорит, что в нем кое-что изменилось для болельщиков. Но главное — именно в Ледовом СКА принимал соперников, когда последний раз выиграл Кубок Гагарина. К этой цели будет стремиться петербургская команда и в этом сезоне. Это и правда необходимо, если СКА хочет и дальше считаться большим клубом, а главное — хочет, чтобы его в этом статусе воспринимала хоккейная общественность.

Кирилл Легков