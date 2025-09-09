В городе Шахты следователи разберутся в самосуде подростков над сверстниками

В городе Шахты следователи организовали проверку после самосуда подростков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В местных средствах массовой информации появилось видео, на котором группа несовершеннолетних избивает сверстников. Причина, как выясняется из видео, в том, что подростки распивали алкоголь на могиле участника СВО.

«По данному факту следственным отделом по г. Шахты организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении Следкома.

Константин Соловьев