В Челябинске завели уголовное дело из-за нападений подростков на бездомных

В Челябинске возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.3 ст.30 пп. «ж,л» ч.2 ст.105, ч.4 ст.111, п.«а» ч.3 ст.111 УК РФ) в отношении группы подростков, которые нападали на бездомных. В результате их действий один мужчина погиб, двое получили травмы разной степени тяжести, сообщили в пресс-службе СКР.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления СКР по Челябинской области Константину Правосудову подготовить доклад о ходе расследования и выявленных обстоятельствах.

По данным СМИ подростков, подозреваемых в нападении на бездомных, задержали. Как сообщает 74.ru, большинству из них по 12-14 лет, учатся в 7-8 классах. Но есть среди них и 17-летние студенты колледжа. На счету несовершеннолетних как минимум пять нападений.