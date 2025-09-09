В Челябинской области средняя цена подержанной машины выросла до 1,4 млн рублей

В августе 2025 года в Челябинской области средняя цена подержанного автомобиля составила 1,4 млн руб., увеличившись к июлю только на 1,5 тыс. руб., сообщает пресс-служба «Авто.ру».

Средняя стоимость некоторых популярных марок машин в прошлом месяце, напротив, упала. Больше всего снизилась цена на Nissan Almera — до 655 тыс. руб. (-5,3%). Также подешевели Renault Fluence (до 629 тыс. руб., -5,2%) и Lada 2131 (до 555 тыс. руб., -4,9%).

В целом по стране в августе 2025 года средняя цена подержанных китайских автомобилей уменьшилась на 5% за год, опустившись до 2,1 млн руб. В группе европейских, японских и корейских брендов зафиксировали снижение почти на 9%, до 2,3 млн руб. Средняя стоимость российских автомобилей с пробегом составила 701 тыс. руб. (на 1 тыс. руб. выше).

Виталина Ярховска