Суд взыскал компенсацию в пользу заболевшей в лагере под Саратовом девочки

Суд по иску Марксовской межрайонной прокуратуры взыскал компенсацию морального вреда в пользу девятилетней девочки, которая заболела в детском загородном лагере «Огонек» муниципального учреждения «Молодежный спортивный центр по физической культуре, спорту, туризму и социальной работе Марксовского муниципального района "Олимп"». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Саратовской области.

Марксовская межрайонная прокуратура в ходе проверки по обращению местной жительницы выяснила, что ее дочь заболела в указанном лагере в июле этого года, после чего ее увезли в лечебное учреждение. Помимо нее, было еще несколько заболевших детей. Специалисты установили, что к произошедшему привели нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в детском учреждении. Прокуратура отметила, что дочь заявительницы испытала нравственные страдания, поскольку не смогла в полной мере получить услуги отдыха и оздоровления.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд взыскать с муниципального учреждения в пользу ребенка компенсацию морального вреда. Суд взыскал 80 тыс. руб. Прокуратура поставила на контроль исполнение судебного решения. Директора детского лагеря «Огонек» ранее привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Павел Фролов