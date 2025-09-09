В Челябинской области 5,4% избирателей планируют голосовать дистанционно

Завершилась подача заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании в Челябинской области. Всего 139,5 тыс. человек изъявили желание участвовать в выборах через портал госуслуг, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области.

Дистанционно намерены голосовать 5,4% избирателей региона. Всего на 1 июля их численность составляла 2,57 млн человек.

Избиратели, подавшие заявление на госуслугах, не смогут голосовать на избирательном участке.

С 12 по 14 сентября в Челябинской области пройдут выборы депутатов законодательного собрания региона, а также представительных органов в 37 муниципалитетах. На выборы в заксобрание зарегистрированы 159 кандидатов по одномандатным округам и 272 по партийным спискам.