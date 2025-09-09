«Металлург» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3

Магнитогорская хоккейная команда «Металлург» потерпела поражение в матче с уфимским клубом «Салават Юлаев». Счет составил 2:3 в пользу противника.

Матч прошел 8 сентября в Магнитогорске. Счет на шестой минуте открыл Денис Ян из «Салавата Юлаева», а на 15-й форвард Даниил Вовченко сравнял счет. Из «Металлурга» шайбой также отметился Никита Михайлис.

Однако еще два гола от Дениса Яна и Александра Хмелевски принесли победу сопернику.

Сейчас на счету «Металлурга» в рамках Регулярного чемпионата КХЛ одна победа и одно поражение. Магнитогорский клуб выиграл казанскую команду «Ак Барс» в первом матче 6 сентября со счетом 4:3.

Сейчас «Металлург» находится на втором месте Восточной конференции. На следующем матче 11 сентября команда сыграет с московским «Динамо М».

Ольга Воробьева