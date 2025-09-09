На парковке ТЦ в Пензе появились новые места для маломобильных граждан

В Пензе на парковке торгового центра оборудовали дополнительные места для людей с ограниченными возможностями после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Октябрьского района Пензы выявила нарушения законодательства о защите прав инвалидов. Так, на парковке перед торговым центром на проспекте Строителей, 152Б не было достаточного количества мест для транспорта маломобильных граждан.

Прокуратура внесла представление юридическому лицу, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В итоге на парковке выделили дополнительные места, их обозначили соответствующими знаками и разметкой.

Павел Фролов