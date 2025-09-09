В Саратове прокуратура держит на контроле берегоукрепление водохранилища

Прокуратура Волжского района Саратова контролирует ход работ по берегоукреплению Волгоградского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В прошлом году ГБУ Саратовской области «Областная инженерная защита» заключило с АО «Группа компаний "ЕКС"» контракты на общую сумму более 4 млрд руб. В рамках подписанных документов подрядчик обязался укрепить берег Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон». Работы необходимо завершить до декабря следующего года.

Прокуратура отметила, что подрядчик придерживается плана-графика. Вопрос выполнения работ продолжает оставаться на контроле надзорного ведомства.

Павел Фролов