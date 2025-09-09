Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На ЧЭМК отремонтируют четыре плавильные печи до конца 2025 года

До конца 2025 года на Челябинском электрометаллургическом комбинате отремонтируют четыре плавильные печи участка выплавки и переработки ферросплавов цеха №7. Модернизация позволит улавливать газы и пыль из оборудования и сделает воздух вокруг чище, сообщает пресс-служба предприятия.

Программа обновления началась в июле. Уже реконструировали печи №23 и №24, с 1 сентября остановили печь №21, а в октябре планируется отремонтировать последнюю — №22. Ключевым в модернизации станет установка специального «зонта» над «леткой» — рабочим отверстием плавильной печи, через которое выпускается раскаленный металл. Раньше вместе с расплавом в помещение выходили газы и пыль, теперь «зонт» будет улавливать выбросы и направлять их в газоочистку. Все работы выполняют специалисты комбината без привлечения подрядчиков. Кроме того, обновляют оборудование и в других подразделениях: сейчас в цехе №7 продолжается ремонт печи №44, а цехе №8 — печи № 51.

Виталина Ярховска

