ГАИ предупреждает автомобилистов об ухудшении погоды в Ростовской области

В Ростовской области ухудшились погодные условия, из-за чего повысился риск возникновения ДТП на дорогах. Об этом автомобилистов предупредили в региональной госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Водителям рекомендуют снизить скорость, избегать резких маневров либо временно отказаться от поездки.

По прогнозу росгидрометцентра, 9 сентября в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами и ветром до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит +27°С.

Мария Хоперская