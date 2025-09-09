ГАИ предупреждает автомобилистов об ухудшении погоды в Ростовской области
В Ростовской области ухудшились погодные условия, из-за чего повысился риск возникновения ДТП на дорогах. Об этом автомобилистов предупредили в региональной госавтоинспекции.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Водителям рекомендуют снизить скорость, избегать резких маневров либо временно отказаться от поездки.
По прогнозу росгидрометцентра, 9 сентября в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами и ветром до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит +27°С.