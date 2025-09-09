В Челябинской области каждая третья вакансия — для рабочих

За август в Челябинской области открыли 23,8 тыс. вакансий. Почти каждое третье предложение о работе, или 28% от общего количества, приходится на категорию рабочих специальностей, сообщает hh.ru.

Чаще всего компании ищут разнорабочих (1,2 тыс. вакансий за последний месяц), водителей (0,8 тыс.), слесарей, сантехников (0,6 тыс.), сварщиков, электромонтажников, машинистов, упаковщиков, комплектовщиков (по 0,5 тыс.). Специалистам этой категории готовы платить 100,5 тыс. руб., что выше медианного жалованья по региону (67,2 тыс. руб.). В среднем по стране спрос на рабочих вырос за август на 10%, а их доход достиг 80 тыс. руб.

Виталина Ярховска