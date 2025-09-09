В Пензенской области глава фирмы пойдет под суд за полученную работником травму

В Бековском районе Пензенской области суд рассмотрит в отношении руководителя сельскохозяйственной организации уголовное дело о травмировании работника (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, 9 апреля этого года фигурант позволил плотнику работать на высоте без защитных средств. Когда работник ремонтировал кровлю склада, упал с высоты более 4,5 м. Полученные им телесные повреждения оценили как тяжкий вред здоровью.

Фигурант признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов