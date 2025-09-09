Главе СКР доложат о ходе расследования дела по факту ДТП возле ЮУрГУ

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту столкновения автобуса и троллейбуса возле Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), в котором пострадали пять пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла днем в воскресенье 7 сентября возле дома №77 по улице Ленина. По предварительным данным, водитель автобуса врезалась в стоящий троллейбус, несколько пассажиров упали. Пять человек пострадали, четырех из них госпитализировали бригады скорой помощи. Сотрудники управления СКР по региону возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Виталина Ярховска