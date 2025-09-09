Детей эвакуировали из челябинского IT-лицея

В полицию Челябинска поступило сообщение о возможном минировании IT-лицея «Привилегия», подтвердил «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах. Всех учеников и сотрудников из здания эвакуировали.

Школьников отвели в Академию спорта на территории микрорайона, родителей попросили забрать их домой по возможности. Около образовательного учреждения дежурят две машины скорой медицинской помощи и ожидают полицейских.

По данным полиции, в результате обследования здания подозрительные предметы не обнаружены. Сообщение оказалось ложным. Учебное заведение вернулось к работе.

Новость дополнена: добавлена информация об итогах проверки здания школы.

Виталина Ярховска