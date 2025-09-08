В Новороссийске судят отца и сына за хищение арматуры на 48 млн рублей

Ленинский райсуд Новороссийска назначил на 17 сентября первое слушание по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении предпринимателей Сергея и Ивана Котельниковых, учредителей ООО «Ново-лайн плюс» и «Ново-лайн трейд». Об этом сообщает «Ъ»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2017 году фигуранты организовали хищение более 2 тыс. т арматурного проката. Стоимость материала около 48 млн руб., предназначавшегося для экспорта в Бейрут.

Следствие установило, что Котельниковы предложили сотрудничество своему знакомому Игорю Инжеватову и использовали подконтрольную офшорную компанию Financemanagement Ltd (Белиз) для вымышленной перепродажи металлопроката. После отгрузки партии судно с арматурой покинуло порт назначения, а оплата товара не поступила. При этом офшорная компания к моменту предъявления претензий была ликвидирована.

В октябре 2024 года суд уже приговорил Сергея Котельникова к трём годам лишения свободы условно, а его сына оправдал. Новороссийская транспортная прокуратура оспорила решение, и дело направлено на новое рассмотрение в Четвертый кассационный суд.

Фигуранты не признают вину и считают, что спор должен решаться в гражданском судопроизводстве.