Суд наказал саратовца по делу о покушении на дачу взятки

В Ивантеевском районе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 45-летнего мужчины по уголовному делу о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, 28 июня этого года фигурант предложил 50 тыс. руб. взятки сотруднику полиции. За эти деньги стражу порядка предстояло не составлять в отношении него протокол об административном правонарушении за управление транспортом в состоянии опьянения.

Полицейский не стал брать денежные средства и проинформировал руководство о коррупционном предложении. Суд наказал фигуранта условным лишением свободы.

Павел Фролов