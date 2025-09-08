Главе СКР доложат по делу о ненадлежащем отлове бродячих собак в Саратове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащей организации отлова бродячих собак в Саратове. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным СМИ, в районе природного парка «Кумысная поляна» Саратова долгое время обитает стая бездомных собак, которые ведут себя агрессивно по отношению к прохожим. Так, 5 сентября этого года они преследовали женщину, которая ехала на велосипеде. К счастью, она не получила телесных повреждений.

Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту возбудили уголовное дело. По поручению господина Бастрыкина, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о ходе и результатах расследования.

